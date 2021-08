Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland avaliou necessidade de contratações - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/08/2021 10:41

Rio - O diretor de futebol alvinegro, Eduardo Freeland, afirma que não houve nenhum interesse do Botafogo pelo meia-atacante Rodrigo Bassani, do Figueirense, destaque na Série C. O jogador é artilheiro do clube catarinense com três gols em sete jogos na competição. A informação é do jornalista Jean Romero, da "Rádio Guarujá SC".

Rodrigo Bassani, meia-atacante, de 23 anos, está emprestado pelo União Suzano (SP) ao Figueirense para a temporada na Série C. A multa rescisória do jogador, de acordo com o "Torcedores.com", é de 260 mil euros, cerca de R$ 1,5 milhão.

Um dos empresários do jogador, Ulisses Jorge é também agente do meia Ênio e tem uma boa relação com o Botafogo. No entanto, Freeland, em conversa com Jean Romero, destaca que não houve nenhum desejo pelo meia-atacante do Figueirense.