Chay comemora a vitória do Botafogo que deixou a equipe dentro do G-4 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2021 10:48

Rio - O meia-atacante Chay comemorou bastante a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deu assistência para o gol do atacante Rafael Navarro.

"Sim, é para comemorar e muito. Era um jogo de seis pontos, para quem está brigando ali em cima da tabela a gente sabia da importância que seria esse resultado. Viemos de alguns tropeços fora de casa, sabemos da nossa qualidade e temos totais condições de sempre ter esses três pontos", disse Chay ao SporTV na beira do campo.

"Estamos muito felizes, tem que comemorar, mas semana que vem já tem o Remo, a cabeça agora é no Remo e vamos que vamos!", concluiu o meia-atacante Chay.

No próximo sábado, pela 22ª rodada da Série B, o Botafogo enfrenta o Remo, às 19h30, no Baenão, em Belém. Na última noite, o Glorioso adormeceu dentro do G-4, na quarta colocação, com 35 pontos. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Náutico nesta rodada.