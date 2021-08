Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland avaliou necessidade de contratações - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/08/2021 10:05

Devido às lesões de Hugo e Diego Gonaçalves, o Botafogo se viu obrigado a mudar o planejamento inicial e terá de ir ao mercado em busca de contratações. A ideia da diretoria é trazer um lateral-esquerdo e um atacante que jogue pelos lados do campo.

Em uma reunião entre o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o diretor de futebol, Eduardo Freeland, ficou definida a busca pelas contratações, segundo o 'Lance'. A avaliação é que a perda de dois jogadores por um longo tempo enfraquecerá o elenco para a disputa do segundo turno da Série B. E já há nomes mapeados para cada uma das posições.



Hugo fraturou a clavícula no treino e ficará fora por pelo menos três meses. O técnico Enderson Moreira ainda tem à disposição Jonathan e Guilherme Santos. No ataque, Diego Gonçalves, com lesão no quadril, pode perder até 10 jogos.



Em paralelo, apesar da dificuldade financeira, o Botafogo ainda trabalha para tentar uma renovação com Rafael Navarro, que tem proposta do Anderlech, da Bélgica, e contrato apenas até o fim do ano.