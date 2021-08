Vitinho é um dos destaques da categoria sub-20 - Thiago Ribeiro/Botafogo

Publicado 26/08/2021 13:48 | Atualizado 26/08/2021 13:50

Rio - O jovem Vitinho, destaque do sub-20 do Botafogo, foi relacionado pelo técnico Enderson Moreira para a partida contra o Coritiba, nesta sexta-feira, no Couto Pereira. A informação é do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Emprestado pelo Resende-RJ até o dia 30 de novembro, Vitinho acumula seis gols na temporada da categoria sub-20 e é titular incontestável na equipe treinada por Ricardo Resende, que foi interino dos profissionais na transição após o trabalho de Marcelo Chamusca.

Com Ronald se recuperando de procedimento cirúrgico no tornozelo e Diego Gonçalves com um problema muscular na região do quadril, a revelação de General Severiano surge como resolução de problemas num confronto decisivo no Paraná.

Além de Diego Gonçalves, Matheus Nascimento também será desfalque. O "diamante" do Estádio Nilton Santos estará servindo à Seleção Brasileira sub-17. Warley e Marco Antônio devem formar o quarteto ofensivo ao lado de Chay e Navarro.