Casa de Wellington Paulista pega fogo em FortalezaReprodução

Publicado 25/08/2021 09:53

Rio - O atacante Wellington Paulista, do Fortaleza, passou por um grande susto na noite da última terça-feira. A casa do jogador, localizada em um condomínio de luxo de capital cearense, sofreu um princípio de incêndio.

Felizmente, o atleta e sua família não estavam no local no momento em que as chamas começaram. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o incêndio, mas o andar de cima da residência ficou destruído. Peritos ainda investigam a causa.

Incêndio na casa do Wellington Paulista. O Fortaleza emitiu uma nota dizendo que está tudo bem com o atacante e sua família.

Em nota, o Fortaleza informou que Wellington e sua família estão bem.

“O Fortaleza Esporte Clube vem, por meio desta, informar que o atacante Wellington Paulista e sua família estão bem após sua casa sofrer um princípio de incêndio na noite desta terça-feira (24). Com o incidente, apenas danos materiais. A família do atleta não estava em casa no momento e, após a chegada do Corpo de Bombeiros, a situação foi controlada. A causa do incêndio será investigada pela corporação.



Clube, Wellington Paulista e família agradecem o apoio de vizinhos, amigos e Corpo de Bombeiros pela rápida assistência.



O Fortaleza segue dando todo suporte necessário ao jogador.”, escreveu o Leão do Pici.