Técnico Luís Felipe Scolari, o Felipão, tenta tirar o Grêmio da zona de rebaixamentoLucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 25/08/2021 00:00

O Flamengo que trate de jogar o que pode e sabe esta noite, em Porto Alegre, se quiser passar pelo Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Esse papo de que os gaúchos estão focados no que interessa no momento, escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão, é estória do boitatá. Felipão (foto) sabe que a torcida quer a Copa do Brasil. O clube quer e precisa da conquista não só pelo que representa esportivamente como pela robusta premiação financeira, mais de 70 milhões, e mandou essa na esperança de que o adversário morda a isca, entre enfeitado, de salto alto, pronto para ser abatido. Renato Portaluppi é duque da mesma linha, não vai cair nessa, sabe o que vai encontrar e como motivar os seus jogadores para encarar esse clássico com o máximo empenho na tentativa de obter um bom resultado, se possível abrindo boa vantagem para o jogo de volta. Afinal, nem o Felipão conhece melhor o Grêmio do que o cara que tem até estátua por lá.

NA BOA

Jogador de futebol precisa parar de uma vez com esse papo pegajoso, tipo me engana que eu gosto, sempre que volta ao país após tentativas mal-sucedidas de atuar no exterior. Sai daqui do Brasil para tentar a sorte, se estrepa, se agarra no empresário para tentar voltar e, quando consegue uma brecha, chega declarando amor ao clube que o aceitou de volta e falando que vestir aquela camisa era um sonho que alimentava desde criança. Como se alguém acreditasse realmente nessa estorinha da galinha que o trem matou.

PEDALADAS

Séria crise financeira dificulta a vida do Vasco. Um tsunami de dívidas afogando os dirigentes e o técnico Lisca clamando por reforços para a equipe que patina na Segundona do Brasileiro.

O VAR segue sendo um trambolho que presta um desserviço, atrapalhando e afastando o público do futebol.

O meia-atacante Willian, de 33 anos, está fechando o ciclo no Arsenal e arrumando as malas para voltar ao Brasil.

BOLA DENTRO

O Paris Saint-Germain prepara festão para a estreia de Messi no jogo de domingo com o Reims, pela quarta rodada do Campeonato Francês. Messi e Neymar juntos novamente.

BOLA FORA

Liverpool e Manchester City decidem não liberar jogadores para as seleções, inclusive a brasileira, para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Catar. Fifa acionada.