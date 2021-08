Daniel Borges - Divulgação / Botafogo

Daniel BorgesDivulgação / Botafogo

Publicado 26/08/2021 10:30

Rio - Após cumprir suspensão na vitória sobre o Vila Nova, o técnico Enderson Moreira vai retornar ao comando do Botafogo na partida deste sábado contra o Coritiba. Em entrevista à Botafogo TV, o lateral-direito Daniel Borges comemorou a volta do comandante ao clube carioca.

Publicidade

"Ele é o nosso líder, né? Sempre que está dentro de campo com a gente é importante. Não foi diferente com o Luis (Fernando) e com o Lucio (Flavio, auxiliares) no último jogo, temos total respeito e sabemos como o trabalho da comissão é feito. Contando com a volta dele também é importante, porque ele não deixa a gente entrar numa zona de conforto e baixar a concentração, isso ajuda muito dentro dos 90 minutos", afirmou.



Após disputar o Estadual pelo Mirassol, Daniel Borges chegou ao Botafogo para a disputa da Série B e rapidamente se tornou titular. O lateral explicou o motivo de ter se adaptado tão facilmente ao clube carioca.

Publicidade

"Adaptação foi tranquila, já conhecia alguns e o restante do grupo também é sensacional. Criamos um ambiente em que nos sentíssemos em casa, estamos focados e todos têm o mesmo objetivo, que é fazer com que o Botafogo volte à Primeira Divisão. Isso facilitou a se ambientar, mas também a fazer nosso papel dentro de campo da melhor maneira. Não só eu como todos os jogadores têm crescido a cada partida", disse.