Hugo, lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Hugo, lateral-esquerdo do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 26/08/2021 17:20

Rio - O lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo, foi submetido a uma cirurgia na clavícula direita na manhã desta quinta-feira, informou o clube. Em comunicado divulgado no fim da tarde, o Alvinegro informa que o procedimento foi feito com sucesso.

Hugo sofreu uma fratura no local após uma dividida no treino de quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogador seguirá agora o planejamento pós-operatório.

O prazo de recuperação estimado da lesão é de três meses, o que deve tirar Hugo do restante do Brasileirão Série B. Cria das categorias de base do clube, o lateral-esquerdo tem contrato apenas até dezembro.