Rafael Navarro mantém o foco no BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2021 10:17

Rio - Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, pela 21ª rodada da Série B, o atacante Rafael Navarro foi questionado na beirada do campo sobre especulações com o seu nome. No entanto, o jogador desconversa sobre uma possível saída e afirma que mantém o foco no Glorioso.

"Fico feliz de poder estar ajudando o Botafogo, estou com a cabeça dentro de campo primeiro, pensando sempre em ajudar o Botafogo", disse Navarro que comentou também sobre o gol.

"Conseguimos dominar bem o primeiro tempo, fruto do nosso trabalho, pois trabalhamos a semana toda. O gol saiu de uma jogada que treinamos a semana toda, no segundo pau", concluiu.

Pela Série B, Navarro marcou sete gols. Após o triunfo do Botafogo, a equipe dormiu dentro G-4, na quarta colocação, com 35 pontos. Por outro lado, ainda assim, o Náutico pode ultrapassar o Glorioso nesta rodada.