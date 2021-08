Meia-atacante Chay destaca desempenho e celebra evolução do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O meia-atacante Chay, artilheiro do Botafogo na temporada, admite a queda de rendimento nos últimos jogos, mas ressalta a evolução Alvinegro desde a chegada do técnico Enderson Moreira. Em entrevista ao portal "GE", o jogador comentou sobre a sequência da temporada.

"Algumas vezes a gente foi um pouco sonolento, abria o marcador e deixava cair um pouco a pegada. Isso chamava o adversário. O fator casa sobressaia, era aquela pressão, quem está jogando em casa é obrigado a ditar o jogo, e a gente ia esmorecendo e acaba cedendo bastante empates fora de casa, derrota - analisou Chay, em entrevista para o quadro Prancheta da B, que vai ao ar nesta sexta, na transmissão da partida entre Botafogo e Coritiba", disse Chay ao "GE".

Durante a temporada na Série B, entre os 22 gols sofridos, 17 ocorreram na etapa final, sendo sete deles nos 15 minutos finais. Por outro lado, em 10 partidas como visitante, triunfou em apenas uma, empatou quatro e foi derrotado em cinco.

"A gente tem ciência de que tem que pontuar fora de casa e tem que ganhar os três pontos. A gente está melhorando nossa atenção, a nossa vibração, tem que começar no mesmo ritmo do primeiro tempo, às vezes a gente deixa cair. A ideia é manter a concentração alta para sair com o resultado", recordou o meia-atacante.

O meia-atacante destacou as atuações nas últimas partidas e ressaltou o ciclo de treinamentos sob o comando do técnico Enderson Moreira.

"A gente trabalha muito com ocupação espaço. A gente preenche sempre o espaço vazio, onde tem espaço para jogar. Quando chega no último terço, todo mundo ataca o espaço. Ele (Enderson) cobra muito isso: eu, como meia-atacante, pisar na área, os volantes, quando têm oportunidade, para estar pisando na área, para criar dificuldade para os adversários. A minha movimentação é sempre entrelinhas, eu jogo nas entrelinhas, procurando o melhor espaço. Quando a bola entra na linha de fundo, tenho obrigação de entrar na área", finalizou.