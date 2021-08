Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Enderson MoreiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2021 11:22

Rio - Após o triunfo do Botafogo sobre o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, pela 21ª rodada da Série B, o técnico Enderson Moreira destacou a possibilidade de chegar ao G-4, mas pediu para manter o foco e frear a empolgação. Na próxima partida, o treinador não poderá contar com o atacante Rafael Navarro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Fizemos um jogo muito positivo contra uma grande equipe, muito madura, organizada, com grandes atletas. Demonstramos muita maturidade, fizemos um jogo buscando o resultado. Isso foi muito positivo para todos nós, mas continuamos com o mesmo pensamento: foi uma batalha, mas a guerra continua. Ainda temos muita coisa pela frente, não é momento para relaxamento ou empolgação. Estamos muito próximo de muitas equipes, está tudo muito igual, precisamos continuar trabalhando duro para mantermos esse rendimento até o final – disse Enderson Moreira.

"O Navarro tem suas características, o Rafael Moura tem as deles, o Matheus Nascimento tem as suas particularidades… O que perdemos em alguns quesitos ganhamos com o Rafael Moura em outros aspectos. Precisamos saber lidar com cada situação", destacou o treinador do Botafogo.

Essa é a sexta vez que o Botafogo não é vazado sob o comando de Enderson Moreira. Sobre o fato, o técnico distribuiu elogios ao ataque Alvinegro.

"Evoluímos na questão defensiva muito em função dos jogadores que jogam mais adiantados, eles têm um comportamento muito positivo de não deixar a bola chegar no nosso campo tão facilmente. Os zagueiros, os laterais, os volantes são beneficiados com essa ajuda dos extremos, dos meias e atacantes. É um grupo que comprou a ideia, que se sacrifica em prol de um bem maior. O nível de competitividade hoje foi muito positivo. Temos no nosso DNA essa competitividade, sempre cobramos muita intensidade no dia a dia e fico muito feliz que tenhamos conseguido um grande resultado", completou Enderson.