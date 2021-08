Paulo César Vasconcellos - Reprodução

Paulo César VasconcellosReprodução

Publicado 28/08/2021 12:26

Rio - O comentarista do "SporTV", Paulo César Vasconcellos, destacou que a chegada de Enderson Moreira ao Botafogo foi crucial. Na opinião do jornalista, a manutenção de Marcelo Chamusca não teria resposta imediata tanto quanto a estreia do novo treinador.

O Botafogo venceu o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, pela 21ª rodada da Série B. Essa foi a sétima vitória em nove partidas do Glorioso sob o comando do técnico Enderson Moreira.

"Placar justo. O Coritiba no inicio do segundo tempo teve mais volume e ação, mas se olhar a partida no todo, especialmente o primeiro tempo, o Botafogo foi muito intenso, tático e com boa elaboração das jogadas. O Botafogo é um caso clássico em que a mudança de técnico deu resposta imediata", disse Paulo César Vasconcellos.

"Poderia se dar tempo ao Chamusca? Poderia. Mas talvez hoje não tivesse ocupando essa posição. É tempo, na Série B está em corrida para ficar entre os quatro primeiros colocados", concluiu o comentarista do Grupo Globo.