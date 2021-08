Erik, ex-atacante do Botafogo, atualmente no futebol japonês - VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 29/08/2021 15:01

Rio - Chay é um dos grandes destaques não só do Botafogo, mas de toda a Série B do Brasileirão. Na última rodada, contra o Coritiba, no Couto Pereira, o camisa 14 serviu com maestria o atacante Rafael Navarro, que fez o gol da vitória do Alvinegro. Logo após a partida, em seu perfil oficial, o clube publicou uma foto de Chay. Erik, ex-atacante do Glorioso, comentou a publicação elogiando o meia.

Erik teve duas passagens pelo Botafogo, em 2018 e 2019. Marcado por sua velocidade e garra dentro das quatro linhas, o extremo foi peça fundamental na luta contra o rebaixamento e criou uma identidade com o clube da estrela solitária. Com a camisa do Bota, Erik disputou 46 partidas e marcou 14 gols. O ex-jogador do Alvinegro, agora joga no Changchun Yatai, do Japão, mas já manifestou seu desejo de retornar ao clube de General Severiano.

Após o comentário de Erik, Chay não pensou duas vezes em responder o jogador. O camisa 14 da equipe de Enderson Moreira deixou os torcedores animados com um convite especial.

"Que jogador… Craque!", comentou Erik.

"Obrigado, irmão! Volta que dá bom kkkkkkk", respondeu Chay.

Apesar do carinho mútuo entre Erik e Botafogo, e de o clube estar atrás justamente de um jogador que atue na posição, um reencontro no Estádio Nilton Santos é considerado impossível por conta dos valores e da situação financeira do Alvinegro.