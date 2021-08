Carlinhos, lateral-esquerdo do Fortaleza - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

30/08/2021

Rio - De olho no mercado para contratar peças de reposição, o Botafogo pode se reforçar com dois jogadores do Fortaleza. De acordo com o "Blog do Thiago Balada", do Ceará, o Alvinegro está interessado nas contratações de Carlinhos, lateral-esquerdo, e Luiz Henrique, meia-ofensivo, ambos do Leão. Jogadores trabalharam com Enderson Moreira e podem ficar no Estádio Nilton Santos até o fim da Série B.

Carlinhos tem 34 anos e atuou em clubes como Coritiba, Goiás e América-MG. Há um mês, completou cem jogos pelo Fortaleza. Já Luiz Henrique tem 22 anos e é cria das categorias de base do Flamengo. Antes com bastante rodagem, hoje, é reserva do Leão, mas segue carregando carinho de grande parte da torcida.

O Botafogo perdeu recentemente o lateral-esquerdo Hugo, com fratura na clavícula e procedimento cirúrgico já realizado, até o fim da temporada. Guilherme Santos convive com problemas físicos e isso fez com que a diretoria alvinegra fosse ao mercado em busca de uma peça para o setor.

Na parte ofensiva, a equipe de Enderson terá o desfalque de Diego Gonçalves por até 6 semanas, com um problema no músculo iliopsoas, no quadril. Ronald, que passou por cirurgia no tornozelo direito, ainda não tem previsão de retorno.