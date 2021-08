Celsinho foi alvo de racismo pela terceira vez na Série B - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 30/08/2021 14:31

Rio - O Botafogo se manifestou através das redes sociais em apoio ao meia-atacante Celsinho, do Londrina. O jogador foi alvo de racismo pela terceira vez na Série B, no último sábado, após o empate por 0 a 0 entre o Tubarão e Brusque, no Augusto Bauer.

"O Botafogo manifesta seu apoio ao atleta Celsinho. Racismo é crime! Situações como esta são inaceitáveis. Que o autor seja encontrado e punido!", disse o Botafogo nas redes sociais.

Em contra partida, o Brusque publicou uma nota oficial insinuando que o jogador foi oportunista após acusar membros da diretoria do Quadricolor.

Nota Oficial do Brusque:

“O atleta Celso Honorato Júnior, reserva do Londrina E.C., relatou à imprensa que teria sido chamado de “macaco” por membros da Diretoria do Brusque F.C., durante o jogo realizado ontem (28/08).



O Brusque F.C., sua torcida, diretoria, comissão técnica e patrocinadores sempre foram, ao longo da sua história, absolutamente respeitosos com relação a todos os princípios que regem as relações desportivas e humanas. Jamais permitiríamos qualquer atitude de conotação racista em nosso Clube, que condena veementemente qualquer pensamento ou prática nesse sentido.



O atleta, por sua vez, é conhecido por se envolver neste tipo de episódio. Esta é pelo menos a 3a vez, somente este ano, que alega ter sido alvo de racismo, caracterizando verdadeira “perseguição” ao mesmo. Importante esclarecer que, ao árbitro, o atleta não relatou ter sido chamado de “macaco”, mas sim que teriam dito “vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha”, o que constou da súmula e revela a total contradição nos seus relatos.



O Brusque F.C. reitera que nenhum de seus diretores praticou qualquer ato de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização do atleta pela falsa imputação de um crime. Racismo é algo grave e não pode ser tratado como um artifício esportivo, nem, tampouco, com oportunismo.