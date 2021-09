Ronald em ação no campo anexo ao Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2021 16:17

Rio - A tarde desta terça-feira (31) foi recheada de boas notícias para o torcedor do Botafogo. Além da compra do meia-atacante Chay, o Alvinegro também divulgou que os atacantes Ronald e Diego Gonçalves, lesionados, iniciaram a fase de transição para voltarem a treinar com o grupo.

Ronald teve uma lesão no tornozelo na partida contra o CRB e precisou passar por cirurgia para ter plena recuperação. Já Diego Gonçalves lesionou o quadril na partida com o Vila Nova, na 20ª rodada da Série B, e a princípio, teve seu tempo de recuperação previsto entre 4 e 6 semanas.

Mesmo com as aparições no gramado do campo anexo ao Estádio Nilton Santos, local de treinamentos do Botafogo, ainda não há data definida para o retorno da dupla de ataque.