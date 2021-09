Chay ao lado de Rafael Navarro - Vitor Silva/ Botafogo

Rio - Um dos principais destaques do Botafogo na temporada, o atacante Rafael Navarro irá permanecer no Glorioso pelo menos até o fim da Série B. No entanto, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca passou a adotar um certo otimismo em relação a renovação de contrato com o jovem.

Apesar de ainda se ver em desvantagem por conta do pouco tempo, o Glorioso avalia que a falta de propostas pelo atacante podem fazer com que Navarro opte por renovar o contrato com o clube. O estafe do atacante tinha esperanças em uma transferência para o Anderlecht, da Bélgica, o que não se concretizou.



Rafael Navarro tem contrato até o fim do ano e está livre para definir o futuro a partir de 2022. Apesar disso, o atacante tem gratidão pelas oportunidades e pelo crescimento em pouco tempo de clube, porém, a demora do Glorioso em procurá-lo para renovar o contrato também gerou uma irritação.

O atacante, de 21 anos, é um dos principais destaque do Botafogo na atual temporada. Rafael Navarro entrou em campo em 32 partidas e marcou oito gols com a camisa do clube carioca.