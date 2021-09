Chay e Durcesio Mello - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 01/09/2021 17:40

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello exaltou a negociação que acabou firmando o acordo em definitivo entre o clube carioca e o meia-atacante Chay. O mandatário elogiou o jogador e também enalteceu o auxílio dos torcedores alvinegros que tornaram o desfecho das conversas positivo para o Glorioso.

"Hoje é um momento muito importante, essa assinatura do contrato com o Chay por três anos. Me deixa muito feliz. Quero agradecer especialmente à torcida alvinegra e em particular ao sócio-torcedor, que ajudou a fazer esse movimento. E particularmente agradecer ao Chay, por essa pessoa humana maravilhosa que é, grande atleta e que certamente vai ajudar a gente a voltar para a Série A", afirmou em entrevista à Botafogo TV.



Contratado pelo Botafogo, após a disputa do Campeonato Carioca pela Portuguesa, Chay se tornou destaque do clube carioca na Série B. Ele é o artilheiro da equipe com oito gols. Emprestado inicialmente, agora, o atleta, de 30 anos, foi comprado em definitivo pelo clube de General Severiano.

"Agradeço primeiramente ao presidente pela oportunidade incrível de estar aqui em definitivo. Muito feliz, agradeço a cada torcedor, pelo movimento desde o princípio, acreditou no processo e fez o coro para eu estar assinando esse contrato. Estou megafeliz, comecei aqui, Deus sabe a minha alegria de estar vestindo essa camisa. Não vai faltar dedicação, a luta vai continuar, estou aqui para ajudar, espero conseguir o acesso e ao longo desses três anos títulos", disse.