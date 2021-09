Carlinhos e Luiz Henrique chegam por empréstimo ao Botafogo - Foto: Divulgação/Fortaleza

Publicado 01/09/2021 18:46

Rio - Nesta quarta-feira (1), o Fortaleza oficializou o empréstimo do lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Luiz Henrique ao Botafogo para a sequência da temporada na Série B. O contrato dos jogadores encerram no final deste ano.

Carlinhos chegou em 2019 ao Leão do Pici, e foi Tricampeão Cearense (2019/2021) e campeão da Copa do Nordeste. O jogador disputou 100 partidas com a camisa do Fortaleza.

Em 2020, foi a vez do meio-campista Luiz Henrique, que foi Bicampeão Cearense (2020/2021), disputando 30 partidas com a camisa do Leão do Pici. O jogador tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2023.