Gatito Fernández não evoluiu da lesão no joelho direito e será submetido a uma nova cirurgiaVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2021 19:41

Gatito Fernández deu mais um passo rumo o retorno aos gramados. O goleiro iniciou, nesta quinta-feira, trabalhos com bola no treinamento do Botafogo no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

Lesionado e perto a completar um ano sem jogar com a camisa alvinegra por conta de um problema no joelho, o paraguaio chegou a mais um passo da transição. Agora, ele faz leves trabalhos envolvendo a bola e não fica apenas em atividades de fisioterapia e de fortalecimento muscular.



O Botafogo não trabalha com prazos de recuperações de atletas lesionados, mas há uma expectativa que, se Gatito continuar no ritmo atual, que ele possa retornar aos gramados ainda esse mês.

O paraguaio não atua pelo Glorioso desde o dia 23 de setembro de 2020, na partida entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele saiu da partida com dores no joelho e, mesmo assim, foi convocado pela Seleção Paraguaia para uma Data Fifa que viria logo depois. Mesmo com dores, jogou pelo time nacional e o problema se potencializou.



Recentemente, o goleiro respondeu um torcedor do Botafogo em uma rede social, afirmando que houve erro médico do clube durante os primeiros meses de tratamento da lesão.



Fora de campo, o Botafogo ainda mantém esperanças e tem negociações com Rafael, lateral-direito ex-Manchester United e Lyon, e espera avançar com a situação em breve.