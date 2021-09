Rafael Navarro, atacante do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael Navarro, atacante do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/09/2021 12:57

Rio - Em vídeo divulgado pela Botafogo TV (canal oficial do clube), o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, confirmou que o clube aceitou uma proposta feita pelos empresários de Rafael Navarro para a renovação do contrato, que acaba em dezembro. Mesmo atento aos valores e a situação financeira do Botafogo, o dirigente afirmou estar confiante na assinatura do novo vínculo.

"É claro que o Botafogo tem total interesse na renovação. O atleta já sabe, os representantes já sabem, essa conversa vem desde março. Nas últimas semanas acabamos aceitando uma proposta vinda deles, temos que ter responsabilidade, temos limites orçamentários. Ainda assim fizemos um esforço adicional para aceitar essa proposta e agora estamos aguardando acreditando muito que seja possível ainda essa renovação", disse o diretor de futebol, Eduardo Freeland.

Rafael Navarro é um dos grande destaques da Série B, com sete gols e seis assistências. Nos últimos dias, o camisa 99 do Botafogo teve seu nome ligado ao Anderlecht, da Bélgica, mas a recusa do clube de General Severiano fez com que o clube europeu não prosseguisse com as tratativas na janela de transferências para o mercado do velho continente.

Com contrato terminando em dezembro, o centroavante pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Alvinegro de graça na virada do ano.