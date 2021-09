O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 03/09/2021 12:24

Rio - O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, mostrou cautela ao comentar pela primeira vez a negociação com o lateral Rafael, ex-Manchester United. Em entrevista à Botafogo TV, o dirigente ressaltou que o Botafogo não irá extrapolar seu limite financeiro para trazer o jogador.

"Rafael é um jogador que dispensa comentários. Pela identificação, é óbvio que queremos tê-lo aqui o quanto antes. Mas temos que ter muita cautela, pela carreira que tem os valores não são acessíveis nesse momento que estamos vivendo. Uma coisa que é a tônica dessa gestão é a responsabilidade. Tudo isso está sendo visto para que possamos dar um passo seguro. Se for possível, vamos fazer todos os esforços para trazê-lo", disse Freeland.

O Botafogo já acertou salários com Rafael, mas as luvas ainda são entrave. O lateral pede R$ 1 milhão para assinar com o Glorioso.