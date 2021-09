Rafael é botafoguense declarado e sonha em vestir a camisa do Glorioso - Reprodução/Instagram

Rafael é botafoguense declarado e sonha em vestir a camisa do GloriosoReprodução/Instagram

Publicado 04/09/2021 15:58

Rio - No fim da noite da última sexta-feira (3), o Botafogo oficializou uma proposta para contratar o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United, Lyon, e torcedor declarado do clube. O jogador, no entanto, enviou uma contraproposta com pequenos ajustes salariais e do valor de luvas, mas algo que não foge da realidade financeira do Alvinegro. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O Botafogo fez uma proposta de luvas (prêmio pela assinatura) num valor bem abaixo do R$ 1 milhão, valor pedido inicialmente para acertar a negociação. Como a nova proposta enviada pelo atacante é considerada ainda bem abaixo do valor inicial, as conversas podem evoluir consideravelmente nas próximas horas e tudo indica um final feliz para ambas as partes.

Isso porque Rafael vem demonstrando todo seu carinho pela instituição e a vontade de, segundo o próprio atleta, realizar um sonho de infância. Na última quarta-feira (1), o lateral-direito que rescindiu recentemente com o Istanbul Baakehir, da Turquia, agitou as redes sociais com postagens enigmáticas e usando referências do clube da estrela solitária.

O jogador deve assinar vínculo com o Botafogo até 2023 e seria aguardado já para a disputa da Série B.