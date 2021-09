O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

O lateral-direito Rafael está na mira do BotafogoAFP

Publicado 04/09/2021 10:41

Rio - O Botafogo deu um passo concreto para contratar Rafael. Se antes o interesse e a negociação passavam apenas por conversas, o clube de General Severiano fez um movimento sério para contar com o lateral: a diretoria do clube enviou uma proposta oficial ao atleta de 31 anos na noite de sexta-feira.

Antes, apenas números haviam sido discutidos. Primeiramente, o que envolvia a negociação era um valor de luvas aos representantes do jogador baseado em R$ 1 milhão. O clube, porém, ofereceu um valor menor e tenta convencer os envolvidos com ações comerciais, como participação em vendas de camisas e no programa de sócio-torcedor.

A proposta foi enviada a Rafael e os empresários após às 22h30 de sexta-feira, já na parte da noite. Os dirigentes do Botafogo estiveram desde a quinta-feira debatendo e fazendo um plano para tentar convencer o lateral-direito.

O Botafogo, agora, aguarda a resposta de Rafael para dar continuidade às conversas. A tendência é que o lateral-direito retorne com uma contraproposta e aí as partes tentarão chegar a um consenso. A vontade do jogador pode pesar para o acordo - mas isto não quer dizer que ele vai aceitar "qualquer valor", vale ressaltar.

O contrato oferecido pelo Botafogo é de um valor inicial de salário para a atual temporada, com as cifras podendo ser aumentadas em caso de acesso à Série A do ano que vem. O vínculo seria de três anos. No momento, o valor das luvas - e a forma como elas serão pagas - ainda são um entrave.