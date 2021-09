Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/09/2021 18:30

Rio - Um dos pilares da reestruturação do Botafogo é conseguir manter os salários em dia. Segundo informações do jornalista Matheus Mandy, o Glorioso está perto de conseguir a garantia do pagamento dos vencimentos até o fim deste ano.

A Justiça bloqueou um valor nas contas do Botafogo para este fim e pagamento de salários via Sindeclubes, com isso, a única coisa que impede a garantia são outras despesas trabalhistas, como a rescisão de Marcelo Chamusca (R$ 300 mil) e outras rescisões (R$ 620 mil) de atletas e colaboradores.



A atual determinação da Justiça é de que o Botafogo não poderá sofrer penhoras enquanto não houver dinheiro em caixa de forma que seja o suficiente para quitar os salários deste ano. O acordo está fechado até o fim de março de 2022.