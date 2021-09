Jogadores do Botafogo comemoram durante partida entre Remo e Botafogo RJ, válido pelo Campeonato Brasileiro Série B, realizado na cidade de Belém, PA, neste sábado, 04. - OSWALDO FORTE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/09/2021 12:27 | Atualizado 05/09/2021 12:27

Rio - A boa fase do Botafogo na Série B pode ser traduzida em números. Após a terceira vitória seguida, desta vez fora de casa contra o Remo, o Glorioso saltou de 45% para 63% de chances de conseguir o acesso para a Série A do Brasileirão. As informações são do blog "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Líder, o Coritiba tem 86% de chances e completando o G4, em segundo e terceiro lugar consecutivamente, vem o CRB com 72% e o Goiás com 70%. Em quarto lugar, o Botafogo já soma 38 pontos com 11 vitórias. Rival do Glorioso, o Vasco vem balançando na competição e tem apenas 8% de chances de voltar a Série A.