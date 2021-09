O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 05/09/2021 15:45

Rio - Lateral-esquerdo do Nantes-FRA, Fábio se pronunciou sobre a negociação de seu irmão gêmeo, Rafael, com o Botafogo. O jogador do clube francês e também botafoguense assumido, deixou uma mensagem com um tom de otimismo aos torcedores alvinegros nas redes sociais.

"Torcida botafoguense, meu irmão está fazendo de tudo o possível pra assinar hein, ele sabe da situação do clube, já vieram outras equipes mas a prioridade dele é o Botafogo. Muita gente me mandando mensagem no privado aqui, somos torcedores desde de pequeno e amamos esse clube", escreveu Fábio.

Rafael apresentou uma contraproposta ao Botafogo, que analisa a possibilidade e contratar o lateral-direito ainda para o restante da Série B.