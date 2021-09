O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 06/09/2021 21:00

Rio - Enquanto as negociações entre Rafael e Botafogo seguem avançando, a ansiedade vai tomando conta dos torcedores. O lateral aguarda um retorno do clube para a contraproposta salarial feita e alguns dos mais ilustres fãs do alvinegro estão começando a oferecer ajuda para pagar os vencimentos do jogador.

O youtuber Felipe Neto e o comediante Marcelo Adnet se mostraram dispostos a ajudar. Através de respostas a outros torcedores nas redes sociais, ambos afirmaram que querem se mobilizar para juntar dinheiro e pagar as luvas do lateral - que é o maior impedimento para que a negociação se concretize.

"Cara, estou tentando", respondeu Felipe Neto sobre pagar as luvas do atleta.

Po ter não tem mas eu dou um jeito e levantamos isso. Se não conseguir conte conosco @Botafogo — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 5, 2021 To tentando. — Felipe Neto (@felipeneto) September 5, 2021 "Vamos lá (Rafael), ajuda o Botafogo. Pô ter não tem mas eu dou um jeito e levantamos isso. Se não conseguir conte conosco" escreveu Marcelo Adnet, que também disse estar de acordo com a ideia da criação de um Pix em que a torcida possa participar com doações.

O Botafogo trata a negociação com cautela e estuda todos as possibilidades para poder viabilizar a vinda do lateral. Internamente há o entendimento que Rafael agregaria tanto fora quando dentro dos gramados, mas não querem criar mais uma dívida para o futuro.