O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 07/09/2021 12:00 | Atualizado 07/09/2021 17:05

Rio - Enquanto as negociações entre Rafael e o Botafogo seguem, o jogador parece não conseguir conter a ansiedade. Perto de voltar ao clube do coração, o lateral postou um vídeo nas redes sociais se tornando o mais novo sócio-torcedor do Alvinegro.

"Estou virando o novo Camisa 7", disse o lateral. 'Camisa 7' é o nome do programa de sócio-torcedor e pode ser um indício de qual camisa o jogador vai vestir.