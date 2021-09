Botafogo anuncia contratação do lateral-direito Rafael - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 08/09/2021 15:37

Rio - Nesta quarta-feira (8), o Botafogo anunciou a contratação do lateral-direito Rafael, de 31 anos, que estava sem clube, desde que deixou o Istanbul Basaksehir, da Turquia. O jogador assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2023.

"Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quando eu era moleque, lá em Petrópolis, eu nem imaginava onde poderia chegar. E chegaram longe, irmão. Saí muito novo no Brasil e fui titular de um dos maiores clubes do mundo. Joguei em grandes da Europa, entrei em campo com muita gente braba. Realizei o sonho de vestir a amarelinha. Olha aí, mais um sonho. Mas ainda está faltando um, talvez o maior de todos. Agora, chegou a hora de fazer isso junto com vocês", disse Rafael, no site oficial do clube.

Diante do novo sócio-torcedor, o Camisa 7, o Botafogo espera retirar parte da grana para bancar a contratação do lateral-direito. Antes de anunciar, o lateral-direito já tinha movimentado as redes sociais com a provável chegada ao Glorioso.

"Quando o clube falou que quem era camisa 7 jogava junto com o time, eles não estavam brincando. Chegou a hora de vestir a mais tradicional e colocar de vez a torcida dentro de campo. Seja você também um camisa 7 e vamos juntos tornar esse sonho realidade - completou Rafael nas primeiras palavras como jogador do Botafogo".