Botafogo inicia venda de camisas 7 personalizadas com nome de Rafael - Foto: Reprodução/Botafogo TV

Botafogo inicia venda de camisas 7 personalizadas com nome de Rafael Foto: Reprodução/Botafogo TV

Publicado 08/09/2021 19:54

Rio - Nesta quarta-feira (8), após o anúncio da contratação do lateral-direito Rafael, o Botafogo iniciou as venda de camisas 7 personalizadas com nome do jogador. Os modelos: alvinegra, preta, branca e azul, já estão disponíveis. As camisas estão sendo comercializadas a partir de R$ 169,90.

O jogador foi apresentado como o novo reforço nesta quarta e virá para a disputa da sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Rafael assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2023.

No próximo sábado (11), o Botafogo enfrenta o Londrina, no Nilton Santos, às 16h30, pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. Na tabela da competição, o Glorioso ocupa a quarta colocação e soma 38 pontos no G-4.