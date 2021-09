Botafogo

CEO do clube, Jorge Braga garante: 'Botafogo é o produto de investimento do futebol mais interessante no Brasil’

Gestor é o líder da reestruturação do Alvinegro visando o retorno ao Brasileirão Série A e conduz o processo de reequilíbrio financeiro

Publicado 07/09/2021 17:29 | Atualizado há 1 dia