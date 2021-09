Roger Flores destaca atitude do lateral-direito Rafael ao decidir atuar pelo Botafogo - Foto: Reprodução/SporTV

Roger Flores destaca atitude do lateral-direito Rafael ao decidir atuar pelo BotafogoFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 08/09/2021 19:25

Rio - Nesta quarta-feira (8), durante o programa "Seleção SporTV", do Grupo Globo, o comentarista Roger Flores elogiou a atitude do lateral-direito Rafael, de 31 anos, ao decidir atuar pelo Botafogo, apesar de ter recebido proposta do Fluminense e sondagens de Internacional e Fortaleza.

O jogador foi anunciado nesta quarta como reforço do Glorioso e assinou contrato até o fim de 2023. Rafael vestirá a camisa 7, como garoto-propaganda para o novo sócio-torcedor e chega para disputar a sequência do Brasileirão Série B.

"Gosto muito desse tipo de atitude, porque mostra que não só as cifras resolvem a vida de um atleta. O atleta às vezes joga por paixão, por identificação, porque se sente bem, feliz e confortável em algum lugar e ele quer sentir isso tudo. É super louvável a atitude do Rafael. São dois meninos de Petrópolis, ele e o irmão. Desde a infância usando a camisa do Botafogo, mesmo tendo sido criado no Fluminense", disse Roger, no "Seleção SporTV.

"Agora esse amor mútuo, essa paixão fulminante tem que acontecer também dentro de campo. O Botafogo passa por uma situação difícil, financeiramente e desportivamente, com boas chances de voltar ao grande cenário. Se ele contribuir de uma forma ativa, essa relação pode ainda crescer. Acho muito legal a atitude dele, torço não só pelo Botafogo, mas também pelo atleta que toma uma decisão difícil de ser tomada, mas corajosa", concluiu.