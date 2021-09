Botafogo tem reunião com irmãos Moreira Salles e planeja novo Centro de Treinamento - Reprodução

Publicado 10/09/2021 13:52

Rio - Desejo da nova gestão, o Botafogo voltou a se aproximar dos irmãos Moreira Salles. Nesta sexta-feira, clube e família se reuniram por avanços na construção do novo Centro de Treinamento do Alvinegro. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

Na reunião, Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, foi um dos representantes do clube da estrela solitária na formação do projeto. Além dos irmãos ilustres botafoguenses, responsáveis pela empresa que fará a construção do CT também se fizeram presentes.

O Botafogo quer avançar na construção do CT no Espaço Lonier, que será utilizado por profissionais e categorias de base. o espaço foi adquirido pelos irmãos Moreira Salles e repassado ao clube.