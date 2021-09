René Simões não aprova busca do Botafogo por Fernandão - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 09/09/2021 19:52

Rio - Nesta quinta-feira (9), o comentarista do "Os Donos da Bola", da Band, René Simões, não aprovou a busca do Botafogo pelo atacante Fernandão, que está sem clube desde que deixou o Goiás. Além disso, o jogador pode ser punido por doping por uso de uma substância que ajuda no emagrecimento.



"O Goiás tentou essa composição e não deu em nada. Eu não entendi. Se vai sair o (Rafael) Navarro para o ano que vem, vai contratar jogador experiente? Se é para agora, para emergência, não para ser titular, até pode ser. Mas honestamente não o vejo compondo o elenco do Botafogo atual não. Preferia um jogador mais rápido, de velocidade, do que um que ficasse mais parado e na emergência metesse a bola lá na área. Já tem o Rafael Moura, vai botar os dois?", concluiu René Simões, ex-técnico e comentarista da Band.

No próximo sábado (11), o Botafogo enfrenta o Londrina, às 16h30, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Glorioso ocupa a quarta colocação e soma 38 pontos no G-4 da competição.