Alexander Lecaros - MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Alexander LecarosMAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/09/2021 12:57

Rio - O peruano Alexander Lecaros voltou a ser jogador do Botafogo. Seu contrato de empréstimo ao Avaí chegou ao fim e o clube catarinense não teve interesse na manutenção do vínculo. O registro do atacante com o Alvinegro já foi lançado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Apesar de retornar ao Estádio Nilton Santos, a mais provável das situações é que o peruano não seja utilizado pelo Botafogo nesta temporada. Com contrato até o fim de 2021, Lecaros, a princípio, não está nos planos do técnico Enderson Moreira para a sequência na Série B.

Em junho, o atacante foi emprestado ao Avaí e assinou contrato por três meses, que dava a possibilidade da equipe catarinense renovar com o estrangeiro até o fim do ano. Chegando na Ressacada, Lecaros foi para o time sub-23 do Leão e atuou apenas 11 minutos nos aspirantes pelo Brasileirão da categoria.

O Botafogo teve de pagar R$ 1,4 milhão Cusco FC, do Peru, pela contratação do atacante baseado no mecanismo de solidariedade da Fifa.