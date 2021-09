Rafael Carioca - Reprodução

Publicado 10/09/2021 10:30

Rio - O volante Rafael Carioca, de 32 anos, defendeu grandes clubes brasileiros como Vasco, Grêmio e Atlético-MG. Porém, o jogador, que atualmente defende o Tigres, do México, ainda não realizou um grande sonho: jogador pelo seu clube de coração. Torcedor do Botafogo, o meia afirmou que se recebesse uma oferta do Glorioso certamente se sentiria bastante propenso a aceitar.

"Tudo é o projeto. Jogador quer se sentir seguro. Se de repente vier o presidente ou o diretor, olhar no olho e falar esse é o projeto, aqui estão as metas… É tudo o que o jogador quer ouvir. Tenho contrato aqui de dois anos, se chegar o Botafogo e apresentar um projeto legal, uma proposta legal, eu sendo botafoguense, como vou falar que não dá? É impossível. É uma coisa que balança. Somos botafoguenses, é outra parada. Sempre joguei contra o Botafogo. Imagina levar meu filho no estádio… Tem coisas que o dinheiro não compra", afirmou em entrevista ao "Canal do TF".



O jogador revelou que sempre que enfrentava o Botafogo pelos clubes do futebol brasileiro sentia algo diferente. Ele contou que chegava a comentar com companheiros de equipe, que nunca entenderam o seu sentimento.

"Quando eu jogava em alguns clubes aí no Brasil, quando ia jogar contra o Botafogo, entrava no Engenhão, quando chegava nos vestiários, vários escudos… Quando entra no campo, a gente entrava no protocolo, perfilados. Eu virava para os caras e falava: “Irmão, olha como eu tô, todo arrepiado. Só de entrar aqui eu fico maluco”. Eles falavam que eu era doido. Eu cresci sendo Botafogo, meu pai não sei em que ano jogou no Botafogo, meus filhos têm uniforme, um monte de coisa. Eu falo para eles: “Vocês nunca vão entender o que é ser botafoguense.” Só de falar eu fico todo arrepiado", disse.