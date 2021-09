Botafogo goleou o Londrina no Nilton Santos - FabioCosta

Publicado 11/09/2021 18:20 | Atualizado 11/09/2021 18:26

Rio - A grande fase do Botafogo na temporada continua. Neste sábado, o Glorioso não tomou conhecimento do Londrina e goleou o clube paranaense por 4 a 0 em jogo disputado no Nilton Santos. Com o resultado, o Glorioso chegou aos 41 pontos e se consolidou no G-4 da Série B. Foi a quarta vitória seguida da equipe de Enderson Moreira na competição.

A vitória alvinegra foi construída no primeiro tempo. Com apenas 14 minutos, os paranaenses tiveram uma expulsão. O Glorioso que já era superior no jogo aproveitou e abriu vantagem com gols de Warley, Marco Antônio e Daniel Borges. No segundo tempo, Warley fez mais um, fechando o placar. Na próxima rodada, a equipe carioca vai enfrentar o Náutico no próximo sábado, no Nilton Santos. Enquanto isso, o Londrina recebe o CSA, de Alagoas, no mesmo dia. Ambos os jogos acontecem às 16h30.

O primeiro tempo entre Botafogo e Londrina foi de amplo domínio e vantagem do Alvinegro. O Glorioso já havia começado melhor a partida, porém, a expulsão de Marcelinho aos 14 minutos da partida facilitou as coisas. O atleta do clube paranaense acertou Barreto. Após revisão do VAR, a arbitragem expulsou o atacante do Londrina.



A construção da vantagem do Botafogo começou somente aos 32 minutos. Marco Antônio fez belíssima jogada com direito a caneta em um jogador adversário e finalizou cruzado, Warley surgiu completar para o fundo das redes.

Aos 38 minutos, o Glorioso ampliou em belíssima jogada coletiva. Chay e Daniel Borges fizeram tabelinha que terminou com conclusão perfeita do lateral-direito do clube carioca. Dois minutos depois, Marco Antônio fez o terceiro em bela jogada com Rafael Navarro.

O Botafogo voltou para o segundo tempo buscando ampliar ainda mais o marcador. Com sete minutos, após boa jogada de Warley, Rafael Navarro subiu sozinho e acabou cabeceando para fora, perdendo uma grande chance para os cariocas.

O centroavante alvinegro queria o dele. Aos 17 minutos, uma nova oportunidade. Ele recebeu passe de Oyama e finalizou bem, a bola caprichosamente acabou subindo demais e indo para fora. O quarto gol alvinegro chegou, mas não foi de Navarro. Aos 24 minutos, Carlinhos foi no fundo e cruzou na medida para Warley marcar o seu segundo na partida e consolidar a goleada do Glorioso no Nilton Santos.

Com a vantagem larga, o Botafogo acabou fazendo algumas substituições para não forçar tantos os jogadores. Com isso, o ritmo foi diminuído e a vantagem administrada pelo clube carioca até o fim da partida no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 LONDRINA



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Cartões amarelos: Pedro Castro (Botafogo); Elacio Cordoba (Londrina)

Cartões vermelhos: Marcelinho (Londrina)

Gols: Warley (31'), Daniel Borges (38') e Marco Antônio (40') para o Botafogo no 1º tempo; Warley (23') para o Botafogo no 2º tempo





BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto (Ricardinho), Pedro Castro (Luís Oyama), Chay (Vitinho), Warley e Marco Antônio (Luiz Henrique); Rafael Navarro (Matheus Nascimento). Técnico: Enderson Moreira.



LONDRINA: Dalton; Elacio Cordoba (Pedro Cacho), Saimon, Lucas Costa e Felipe; Tárik (Jean Henrique), Jhonny Lucas (Gabriel Ramos), Matheus Bianqui e Gegê (Lucas Lourenço); Marcelinho e Salatiel (Caprini). Técnico: Márcio Fernandes.