Publicado 11/09/2021 15:54

Rio - Vivendo um bom momento dentro do campo, o Botafogo ainda passa por dificuldades fora dele. Com problemas financeiros, os dirigentes do clube sabem que uma volta por cima passa por uma reorganização das finanças. CEO do Glorioso, Jorge Braga é otimista em relação a recuperação dos cofres do Alvinegro e aponta os motivos pelos quais acredita nisso.

"Essa combinação de uma marca de altíssimo reconhecimento, uma torcida que, apesar de tudo, é muito fiel, que tem um tíquete médio mais alto que a média, da baixa resistência que o Botafogo tem sendo como segundo time, time internacional. Você vê as pesquisas, o Botafogo é querido e amado dentro e fora do Brasil. O conjunto de ativos que nós temos, a viabilidade financeira e o marco regulatório da SAF e a adesão dos conselheiros do clube, os sócios do clube já aprovaram esse desenho há dois anos, estão prontos para fazer esse movimento", disse Braga em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, publicada pelo portal "UOL".



A recuperação do Glorioso passa por investimentos e a ideia de transformar o clube em uma S/A vem sendo debatida desde o ano passado. Na opinião de Jorge Braga, há bons motivos para investir no Botafogo, porém, algumas coisas precisam ser modificadas.

"Essa combinação, o conjunto de ativos reais, o conjunto de jogadores, novas práticas gerenciais, o momento que o clube está vivendo, a visão dos conselheiros e dos sócios e a abundância de capital que tem no mundo, eu acho que é uma combinação que vai dar certo. Agora, investidor nenhum põe dinheiro em algo que ele não tem nem controle e nem enxerga gestão, então, a gente precisava desta demonstração de administração, de gestão, em uma boa ideia, no bom conceito, que o Botafogo já vem desenvolvendo para poder ganhar credibilidade. Agora, além disso, a gente teve um marco importantíssimo, que é a lei da SAF", disse.