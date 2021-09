Joel Carli vira desfalque no confronto contra o Londrina - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/09/2021 19:14

Rio - Nesta sexta-feira (10), o Botafogo comunicou que o zagueiro Joel Carli sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no duelo contra o Remo e não estará à disposição para o confronto contra o Londrina, neste sábado, às 16h30, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão Série B.

Além do zagueiro, o Glorioso não contará com o volante Romildo, machucado desde o treino da última quarta-feira, também com uma entorse no tornozelo esquerdo e será mais um desfalque para a partida deste fim de semana.

Por outro lado, o atacante Ronald segue em recuperação após cirurgia no tornozelo direito. No entanto, o jogador não tem ainda previsão de retorno ao campo, de acordo com o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.