Lateral-direito Rafael 'invadiu' as redes sociais do Botafogo e interagiu com a torcida - Foto: Divulgação/Botafogo

Lateral-direito Rafael 'invadiu' as redes sociais do Botafogo e interagiu com a torcidaFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 10/09/2021 16:33

Rio - Nesta sexta-feira (10), o lateral-direito do Botafogo, Rafael, assumiu as redes sociais do clube carioca por alguns minutos e aproveitou para responder algumas perguntas de torcedores. Entre elas, o jogador foi questionado sobre a previsão de estreia e respondeu "no mínimo em duas semanas".

Além disso, o atleta elogiou e elegeu goleiro Gatito, zagueiro Carli e meia-atacante Chay como os seus jogadores preferidos no elenco do Botafogo.

Entre as diversas perguntas, um torcedor convidou o jogador para assistir ao confronto do Glorioso na arquibancada com a torcida, caso aconteça dele ser suspenso na partida. Em seguida o jogador disse que "seria um prazer".