João e Walter Moreira Salles são botafoguenses(Foto: Reprodução)

Publicado 11/09/2021 11:20

Rio - O Botafogo pode ter boas novidades em breve. O Espaço Lonier, comprado pelos irmãos Moreira Salles, será o novo CT do Glorioso. Antes destinado ao time profissional, o novo centro de treinamento será destinado a base. As informações são do site "ge.com".

Após a chegada da gestão Durcesio Mello, o novo CT voltou a ser pauta no Botafogo. Com a presença do diretor de futebol Eduardo Freeland, uma comitiva foi montada e viajou a Portugal para visitar outros centros de treinamento e buscar inspiração.

Em nota ao "ge.com", Walter Moreira Salles fez um pronunciamento sobre a reunião que ocorreu com o Botafogo durante esta semana:

"Em conjunto com o Botafogo de Futebol e Regatas, estamos desenvolvendo os estudos preliminares para o CT da Base do clube. O projeto prevê também a construção de uma escola de referência no CT, oferecendo uma formação integral aos futuros atletas do BFR", disse Walter.