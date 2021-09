Luis Fernando Flores - Vitor_Silva

Luis Fernando FloresVitor_Silva

Publicado 12/09/2021 13:30

Rio - Já são nove vitórias em 11 jogos desde que o treinador Enderson Moreira assumiu o Botafogo. Entretanto, na goleada do Glorioso por 4 x 0 sobre o Londrina, quem comandou o time foi o auxiliar-técnico, Luis Fernando Flores. Enderson estava suspenso.

Para Luis Fernando, o grupo do Botafogo comprou os conceitos estabelecidos pelo treinador e com isso conseguiu reagir na Série B. Com a vitória no sábado, o Alvinegro chegou a vice-liderança da competição.



"Eles estão acreditando e compraram a ideia da comissão técnica. Independentemente de o jogo ser em casa ou fora, tem essa marcação alta, essa pressão pós-perda. E todos estão se ajudando, não é só o ataque. Os treinamentos da semana foram maravilhosos. Nem sempre dá certo, mas o importante é acreditar e não deixar de fazer. Eles têm feito isso e as coisas têm acontecido", afirmou o auxiliar.

"Conseguimos fazer 3 a 0 no primeiro tempo, mas não foi fácil, o início de jogo foi bem fechado. No momento em que fomos conseguindo fazer os gols, as coisas facilitam. Pedimos no intervalo para que não relaxassem. No futebol tem que aproveitar esse momento em que eles estavam com um a menos e tentamos conseguir mais gols. No geral foi um bom jogo, fizemos o jogo ficar tranquilo no momento em que conseguimos quebrar as linhas", completou.