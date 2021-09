Daniel Borges em ação pelo Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/09/2021 11:13

Rio - O Botafogo está embalado! Com nove vitórias em 11 jogos desde que Enderson Moreira assumiu, o Glorioso ocupa a vice-liderança da Série B. Para coroar a boa fase, a goleada por 4 x 0 sobre o Londrina no último sábado. Daniel Borges, autor do segundo gol, comemorou o resultado positivo e elogiou a mudança de postura do time.

"Mudamos a chave, a atitude que estávamos. Sabíamos que não estava legal, o que vínhamos fazendo não condizia com o tamanho do Botafogo. Aceitamos a proposta de jogo do Enderson, pegamos tudo que ele nos passou e estamos mostrando dentro de campo", disse o lateral, antes de completar:

"O individual aparece quando o coletivo está forte. Independente de quem jogue, o coletivo está forte e isso facilita o nosso trabalho. Conseguimos fazer mais um bom jogo, mais uma boa vitória, mas a corrida não acaba hoje. Ainda tem mais muitos jogos para o nosso objetivo."

Apesar de ter marcado seu primeiro gol pelo Botafogo, Daniel lamentou que as arquibancadas do Nilton Santos ainda estejam vazias.

"Queria que a torcida estivesse aqui para comemorar. Vemos trabalhando muito para que as coisas acontecessem, e aconteceu hoje. Saiu meu primeiro gol, fiquei muito feliz, agora é comemorar com a rapaziada mais essa vitória", concluiu.