Botafogo está vivendo boa fase na Série BFabioCosta

Publicado 12/09/2021 16:41

Rio - A vitória do Botafogo sobre o Londrina aumentou ainda mais as chances de acesso do Glorioso para a Série A. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a equipe de General Severiano tem 74% de possibilidades de voltar para a Série A no ano que vem.

Antes de golear o clube paranaense, o Glorioso tinha 65%. Com o resultado positivo, o quarto seguido na Série B, a equipe carioca ganhou uma posição e agora ocupa o terceiro lugar no torneio. A vantagem do Botafogo para o quinto colocado é de quatro pontos.



Com mais chances de acesso que o Botafogo somente o Coritiba e o Goiás. O Coxa, que lidera o torneio, tem 92% de possibilidades de subir para a Série A. O Esmeraldino aparece com 79%, o CRB, de Alagoas, que completa o G-4 tem 55%.