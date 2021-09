Fernandão - Divulgação

FernandãoDivulgação

Publicado 13/09/2021 17:24

Rio - Com bases salariais acertadas e um acordo bem encaminhado, o centroavante Fernandão pode ser anunciado nos próximos dias como novo jogador do Botafogo. Apesar disso, o atleta, que assinará até o fim de 2022, não é unanimidade nos corredores de General Severiano e do Estádio Nilton Santos.

De acordo com o "GE", ainda se debate internamente sobre a contratação do atacante. Além da situação envolvendo doping, há receio sobre o problema financeiro do clube, que busca alternativas para cortar alguns gastos.

O Alvinegro planeja integrar prontamente Fernandão ao elenco para iniciar o processo de recondicionamento físico. O contrato proposto e aceito possui valores abaixo do padrão e contém cláusula de rescisão em caso de uma possível punição pelo doping. O atacante só estaria apto a jogar no mês de novembro, nas últimas rodadas da Série B.