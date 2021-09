Rafael, novo camisa 7 do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Rafael, novo camisa 7 do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 13/09/2021 13:12

Rio - Contratado na última semana, o lateral-direito Rafael deve começar a trabalhar no Botafogo nesta terça-feira (14). O jogador inicia nesta segunda-feira a bateria de exames médicos para, enfim, realizar o que chamou de "sonho de criança".

De acordo com o site "GE", Rafael fará os procedimentos primeiro numa clínica particular e, em seguida, no Estádio Nilton Santos. Após isso, assinará contrato até o fim de 2023 para, na terça-feira, ser apresentado oficialmente como novo reforço do Botafogo.

O primeiro treino de Rafael com a camisa do Glorioso também será nesta terça. A comissão técnica de Enderson Moreira fará avaliações com o jogador para planejar, de acordo com sua forma física, sua estreia na Série B. Rafael vinha mantendo a forma por conta própria.

Em suas interações com a torcida do Botafogo no último fim de semana, o camisa 7 projetou duas semanas de preparação antes de entrar em campo para estrear pelo Alvinegro. Com isso, as datas podem bater com os jogos contra Sampaio Corrêa, dia 26, no Estádio Nilton Santos, ou contra o Vitória, três dias depois, fora de casa.

O último jogo disputado por Rafael foi no mês de maio, quando ainda vestia a camisa do Istambul Basaksehir, da Turquia.