Diego CavalieriVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 14/09/2021 11:33

Rio - Diego Cavalieri está fora dos planos do Botafogo. Com o contrato se encerrando no fim deste ano, o goleiro tem alto salário pode deixar o clube antes do fim do vínculo. Entretanto, tudo vai depender de um acordo entre as partes para a rescisão contratual. O Glorioso quer evitar futuros processos trabalhistas. Caso o acordo se firme, o Alvinegro vai economizar mais de mais de R$ 200 mil mensais. As informações são do site “ge.com”.



Sem atuar nessa temporada, Cavalieri já tinha o fim do contrato avaliado pela diretoria do Botafogo. Uma lesão no goleiro evitou que as conversas pudessem avançar.

Além de Diego, outros jogadores já não estão mais nos planos do Botafogo, e podem deixar o clube. É o caso de Guilherme Santos e Felipe Ferreira. Caso a saída dos três se concretize, a economia do alvinegro pode ser de mais de R$ 1 milhão até o fim ano.