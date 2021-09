Rafael assinou contrato até 2023 com o Alvinegro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2021 16:03

Rio - Rafael chegou. O novo dono da lateral direita do Botafogo foi apresentado nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, mas, antes de o jogador falar, o esforço dele foi reconhecido pelos dirigentes. O diretor de futebol do Glorioso, Eduardo Freeland, foi o mais contundente.

"É um grande prazer estar participando desse momento. Essa gestão chega com a intenção de um engrandecimento de um clube que já foi enorme no passado, e que temos certeza que voltará a ser enorme. Estamos caminhando para isso. Eu nunca vi no futebol algo como o que o Rafael está fazendo para estar aqui. Quando analisamos a carreira dele e colhemos informações sobre tudo que queremos dele, conta muito para trazê-lo para nós. Todas as informações foram muito boas do ser humano que você, além do atleta. Uma das bases do elenco é essa. Nunca vi um cara abrir mão do que você abriu para estar aqui. Pode contar conosco" disse o dirigente.

A mobilização da torcida também foi exaltada. Jorge Braga, CEO do Botafogo, celebrou a sinergia que resultou na chegada do jogador de 31 anos ao clube.

"Hoje é um dia de muita alegria. Particularmente, eu fiquei muito impressionado com essa mobilização da torcida e, principalmente, do Rafael. Acho que é possível juntar razão com paixão. Cada milímetro da contratação foi pensado, e também queria agradecer aos sócios-torcedores", lembrou.

Já Vinícius Assumpção, vice-presidente geral, lembrou a importância do presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, durante as negociações.

"Ele (Durcesio) foi a pessoa que, desde o início do processo, mais apostou na sua chegada. Eu acho que a sua chegada é mais uma peça nessa engrenagem da reestruturação do Botafogo, não apenas pensando em Série B, mas, sim, em grandes conquistas, para que consiga competir de verdade. Por último, queria fazer um apelo: eu não vejo recuperação do Botafogo sem a torcida ao lado, então chegou a hora da adesão em massa do sócio-torcedor. É uma aposta grande que estamos fazendo. Queria te agradecer (Rafael) pelo teu esforço,. Acho que vamos construir um novo Botafogo", disse o vice-presidente geral.