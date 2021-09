Gatito Fernández tenta voltar aos gramados - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2021 17:37

Em evolução, Gatito fica a cada dia mais perto de retornar aos gramados. O goleiro, que não joga desde novembro de 2020, já aumentou os treinos com bola e o Botafogo, inclusive, divulgou nesta quarta-feira, um desses trabalhos.

Em 18 de agosto, Gatito voltou a campo, inicialmente com treinos físicos, além da fisioterapia e fortalecimento muscular. Mas, gradativamente, intensificou os exercícios, até iniciar os trabalhos com bola, em 2 de setembro. Agora, ele segue a programação, aumento a intensidade.



Gatito sofreu um edema no joelho direito em 23 de setembro de 2020, no clássico com o Vasco, última vez em que jogou pelo Botafogo. Mesmo ainda sentindo dores, atuou pelo Paraguai nas Eliminatórias, em novembro, e agravou a lesão. Para piorar, em maio o goleiro passou por uma artroscopia no local.

O Botafogo não divulga prazos de recuperações de atletas lesionados, mas há expectativa de que Gatito possa voltar a ficar à disposição ainda esse mês.